شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الخميس 18 / 4 / 2019 بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسقط بيراميدز فريق الاهلي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الخميس، بإستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الـ25 للدوري الممتاز.
سجل هدف بيراميدز لاعبه البرازيلي كينو في الدقيقة 13 ، وبذلك كرر بيراميدز فوزه على الاهلي بعدما فاز عليه في الدور الأول بهدفين لهدف.
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