شكرا لقرائتكم خبر عن رايح جاى .. بيراميدز يُسقط الأهلي للمرة الثانية ويتصدر الدوري مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسقط بيراميدز فريق الاهلي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الخميس، باستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الـ25 للدوري الممتاز

سجل هدف بيراميدز لاعبه البرازيلي كينو في الدقيقة 13 ، وبذلك كرر بيراميدز فوزه على الأهلي بعدما فاز عليه في الدور الأول بهدفين لهدف.

وبذلك يفقد الاهلي قمة الدوري حيث توقف رصيده عند 58 نقطة ويتراجع للمركز الثالث فيما صعد بيراميدز للمركز الثاني بـ60 نقطة وتبقي القمة للزمالك الذى فاز اليوم على الاسماعيلي بثنائية نظيفة ويعتلي الأبيض القمة بفارق الأهداف عن بيراميدز حيث يتساوي الفريقين في النقاط.

هزيمة اليوم أمام بيراميدز هى الرابعة هذا الموسم للأهلى ليتساوى مع المصري البورسعيدى فى المركز الثاني للأقل هزيمة بعد الزمالك وبيراميدز (2) .. وبخلاف الخسارة أمام بيراميدز ذهاب وعودة، جاءت الخسارتين الأخرتين أمام المقاولون والاتحاد السكندري.

وضم تشكيل الاهلي ،كلاً من : محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحى، وعلى معلول، وعمرو السولية، وحسام عاشور، حسين الشحات ، وجيرالدو وصالح جمعة ، ووليد آزارو.

وضم تشكيل بيراميدز، كلاً من : أحمد الشناوي وأحمد أيمن منصور ودونجا ومحمد فاروق ورجب بكار وناصر منسي وعمر جابر وعمرو ميداني وكينو وعبدالله السعيد وتراوري.

الشوط الاول

جاءت إنطلاقة المباراة حماسية من جانب الفريقين ولعب الاهلي بشكل هجومي مُبكراً وقاد صالح جمعة أول هجمة خطرة للأهلي بعدما تلقي تمريرة جيدة من أزارو لكن دفاع بيراميدز أنقذ الموقف.

واشهر الحكم الصربي دانيلو جروجيتش بطاقة صفراء لأحمد فتحي للخشونة مع عمر جبر كما اشهر بطاقة صفراء لأحمد ايمن منصور للخشونة مع وليد آزارو.

تبادل جيرادو الكرة مع على معلول ولعب جيرالدو أكثر من كرة "بكعب" بشكل رائع لكن أحمد الشناوي تصدّى للكرة ، وأستعاد بيراميدز السيطرة على اللقاء إلى أن سجل كينو هدف بيراميدز في الدقيقة 13 بعدما لعب كرة جيدة من الناحية اليسرى داخل شباك محمد الشناوي.

واصل بيراميدز نشاطه الواضح بعد الهدف وضغط الاهلي في منطقة مرماه وكاد كينو يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 20 بعجما سدد ناصر منسي كرة أرتدت في القائم وعادت الكرة إلى كينو الذي لعب الكرة بعيداً عن الشباك بسنتيمترات .

محاولات بيراميدز الهجومية قابلها الاهلي بهجمات غير مؤثرة بفضل تماسك دفاع بيراميدز ، ونال جيرالدو بطاقة صفراء لادعاء السقوط في منطقة جزاء بيراميدز.

Advertisements

فشل لاعبو الاهلي في إنهاء اللمسة الأخيرة وهو ما جعل هجمات الفريق تفتقد للشراسة الهجومية عكس هجمات بيراميدز الذى أعتمد على الثلاثي كينو والسعيد وتراوري.

الدقيقة 32 شهدت فرصة خطرة للأهلي بعدما تلقي آزارو كرة عرضية جيدة من صالح جمعة لكن المهاجم المغربي لعب الكرة برأسه بشكل ضعيف رغم أنه كان مُنفرداً بأحمد الشناوي .

عاد عبد الله السعيد ليُشكّل أكثر من هجمة خطرة على مرمى الاهلي وقاد حسين الشحات هجمة خطرة من ناحية اليسار لكنه مررها بقوة ولم يلحق بها جيرالدو لمُنفرد بالمرمى ،وخرج حسام عاشور في الدقيقة 43 ونل حمدي فتحي بدلاً منه.

ضغط الاهلي في الدقائق الأخيرة من اللقاء بحثاً عن هدف التعادل كما حاول بيراميدز تسجيل الهدف الثاني لكن دون جدوى لينتهي هذا الشوط بتقدم بيراميدز بهدف كينو.

الشوط الثاني

بدأ الاهلي الشوط الثاني مهاجماً لكن دون خطورة على مرمى بيراميدز الذى لعب هجمات خطرة كالعادة .

هدأ اللعب وسط الملعب عدة دقائق وغابت الخطورة على مرمى الفريقين ، وخرج حسين الشحات وشارك جونيور بدلاً منه في الدقيقة 57 ، وسدد عبد الله السعيد أكثر من كرة لكن دفاع الاهلي وحارس مرماه تعاملوا معها بشكل جيد.

وكاد ناصر منسي يسجل الهدف الثاني لبيراميدز بعدما سدد كرة قوية برأسه في الدقيقة 64 لكن محمد الشناوي تصدى للكرة بشكل جيد.

وأهدر جيرالدو فرصة ذهبية في الدقيقة 68 بعدما أرتدت كرة من عمر جابر لكن جيرالدو سدد الكرة بشكل ضعيف ويمسك بها أحمد الشناوي ، وخرج ناصر منسي لاعب بيراميدز وشارك بدلاً منه جون سيفوينتي.

وشارك محمد فتحي بدلاً من محمد فاروق في بيراميدز ، كما شارك مروان محسن بدلاً من صالح جمعة وفي ول كرة لمروان محسن نتال بطاقة صفراء للإحتكاك مع عمر الميداني لاعب بيراميدز الذى نال هو الأخر بطاقة صفراء.

واشهر الحكم بطاقة صفراء لمحمد الشناوي حارس الاهلي بسبب إعتراضه بطريقة غير عصبية على إهدار الوقت من قبل لاعبي بيراميدز .

وخرج كينو في الدقيقة 88 وشارك على جبر بدلاً من ،ونال عمرو السولية بطاقة صفراء ،ونال على جبر بطاقة صفراء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع في اللقاء ويفشل الاهلي في تسجيل هدف العادل لينتهي اللقاء بفوز بيراميدز بهدف نظيف.