اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 18 / 4 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس الموافق 18 / 4 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها التغلب على الإسماعيلى فى المباراة التى كانت مؤجلة من الأسبوع العاشر بالدورى.

الزمالك يستعيد صدارة الدورى مؤقتاً بالتغلب على الإسماعيلى بثنائية نظيفة

تغلب نادى الزمالك على الإسماعيلى، بثنائية نظيفة سجلها عمر السعيد ويوسف أوباما فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الخميس، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر بالدورى الممتاز.

أعرب أمير عزمى مجاهد المدرب المساعد بنادى الزمالك، عن سعادته بالفوز على الإسماعيلى، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقان، على استاد الجيش بالسويس، فى المباراة التى جمعتهما ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر بالدورى.

وقال مدرب نادى الزمالك فى تصريحات صحفية بعد الفوز على الدراويش:"قدمنا مباراة قوية أمام خصم محترم وقوى وحققنا الفوز بعد الابتعاد عن الانتصارات محليا في المباريات الأخيرة".

كما تابع أمير عزمى قائلا:"جميع اللاعبين قدموا أداء ممتاز في المباراة ، كما أثبت اللاعبين الذين لم يشاركو طوال الفترة السابقة جاهزيتهم وشخصيتهم مثل محمد عبد السلام وبهاء مجدي وعمر السعيد الذي تألق عندم شارك بديلا لبوطيب الذي أتمني له التماثل للشفاء من الإصابة لذلك فالبدلاء لدينا مثل الأساسيين"، أوضح أن الفريق مقبل على مباراة مهمة أمام بيراميدز سيركز فيها الزمالك من أجل الفوز والوصول للهدف فى نهاية المسابقة وهو التتويج بالدورى.

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قرر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لنادى الزمالك، منح اللاعبين راحة غدا الجمعة بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين دون رد، فى اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للدورى الممتاز.

ويستأنف نادى الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل في الخامسة مساءً استعدادا للقاء بيراميدز المقرر لها يوم 23 أبريل الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة والعشرين.

غادر الدولي التونسي فرجانى، لاعب وسط نادى الزمالك ومنتخب نسور قرطاج، المستشفى اليوم الخميس، بعد العملية الجراحية التى أجراها بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته أمام حسنية أغادير المغربى، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد الماضى على استاد الجيش بالسويس، فى إياب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية والتى فاز فيها الأبيض بهدف دون رد.