شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الأهلى يهتف أمام بيراميدز: بالدم بالروح.. الدورى مش هيروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردد جمهور الأهلى فى الدقائق الأخيرة أمام بيراميدز قائلين:"بالدم بالروح.. الدورى مش هيروح"، فى المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس والعشرين بالدورى الممتاز.

ودخل الأهلى اللقاء بتشكيل يضم كلا من:" محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحى، على معلول فى خط الدفاع، عمرو السولية وحسام عاشور وحسين الشحات وجيرالدو وصالح جمعة فى خط الوسط، وليد أزارو فى خط الهجوم"، جاءت أولى تغييرات الأهلى فى الدقيقة 42 بنزول حمدى فتحى بدلا من حسام عاشور ثم فى الدقيقة 57 شارك أجاى بدلا من حسين الشحات ثم شارك مروان محسن فى الدقيقة 74 بدلا من صالح جمعة.

فيما دخل بيراميدز المباراة بتشكيل يضم كلا من:"أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، أحمد ايمن منصور، رجب بكار، عمر جابر، عمرو ميداني فى خط الدفاع، نبيل عماد "دونجا"، محمد فاروق، كينو، عبدالله السعيد، إيريك تراورى فى خط الوسط، ناصر منسى فى خط الهجوم"، فيما دفع دياز المدير الفنى لبيراميدز بأولى تغييراته فى الدقيقة 69 بجون سيفونتى بدلا من ناصر منسى ثم جاء التغيير الثانى فى الدقيقة 72 بنزول محمد فتحى بدلا من محمد فاروق ثم شارك على جبر بدلا من كينو فى الدقيقة 87.

كان الشوط الأول بين الأهلى وبيراميدز قد انتهى بتقدم الأخير بهدف عن طريق كينو سجله فى الدقيقة 14 لتصبح النتيجة 1 / 0 لصالح بيراميدز أمام الأهلى.