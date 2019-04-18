شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. للمرة الثانية وليد أزارو يهدر هدف التعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر المغربى وليد ازارو مهاجم فريق الاهلى فرصة هدف محقق للفريق الأحمر أمام بيراميدز فى الدقيقة 53 بالمباراة التى تجمعهم حاليا بملعب بتروسبورت ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الخامسة والعشرون من عمر الدورى الممتاز . وجاء تشكيل الأهلى بقيادة مارتن لاسارتى كالتالى : محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحى، وعلى معلول، وعمرو السولية، وحسام عاشور، حسين الشحات ، وجيرالدو وصالح جمعة، ، ووليد آزارو. Advertisements بينما جاء تشكيل بيراميدز بقيادة دياز كالتالى : أحمد الشناوي وأحمد أيمن منصور ودونجا ومحمد فاروق ورجب بكار وناصر منسي وعمر جابر وعمرو ميداني وكينو وعبدالله السعيد وتراوري.

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