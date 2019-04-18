شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..خناقة بين أزارو والميدانى والحكم يفض الاشتباك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشبت خناقة بين المغربى وليد ازارو مهاجم الأهلى و عمر الميدانى مدافع بيراميدز فى الدقيقة 75 بالمباراة التى تجمعهم حاليا بملعب بتروسبورت ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الخامسة والعشرون من عمر الدورى الممتاز .

وجاء تشكيل الأهلى بقيادة مارتن لاسارتى كالتالى :

محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحى، وعلى معلول، وعمرو السولية، وحسام عاشور، حسين الشحات ، وجيرالدو وصالح جمعة، ، ووليد آزارو.

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بينما جاء تشكيل بيراميدز بقيادة دياز كالتالى :

أحمد الشناوي وأحمد أيمن منصور ودونجا ومحمد فاروق ورجب بكار وناصر منسي وعمر جابر وعمرو ميداني وكينو وعبدالله السعيد وتراوري.