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آلام الضامة تُطارد حسام عاشور في مباراة الأهلي وبيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتكى حسام عاشور لاعب وسط الأهلي، من آلام في العضلة الضامة خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز ، وخرج قائد الفريق الأحمر مستبدلآ في الدقيقة 42 وحل زميله حمدي فتحي بديلا له.

 

ويتقدم بيراميدز على الأهلي في الشوط الأول بهدف نظيف للاعبه البرازيلي كينو أحرزه في الدقيقة 14 من تسديدة رائعة.

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حسام عاشور
حسام عاشور

 

عاشور
عاشور

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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