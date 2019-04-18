شكرا لقرائتكم خبر عن آلام الضامة تُطارد حسام عاشور في مباراة الأهلي وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتكى حسام عاشور لاعب وسط الأهلي، من آلام في العضلة الضامة خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز ، وخرج قائد الفريق الأحمر مستبدلآ في الدقيقة 42 وحل زميله حمدي فتحي بديلا له.

ويتقدم بيراميدز على الأهلي في الشوط الأول بهدف نظيف للاعبه البرازيلي كينو أحرزه في الدقيقة 14 من تسديدة رائعة.

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حسام عاشور