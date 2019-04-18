مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز – فوز بيراميدز 1-0

متابعة مباراة الأهلي وبيراميدز الشوط الثاني، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد بتروسبورت، في إطار اللقاء المؤجل من الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وقد انتهى الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد، أحرزه البرازيلي كينو في الدقيقة 13 من زمن المباراة، وسط استحواذ قوي على الكرة وتخبط واضح من قبل الأهلي الغير مسيطر على المبارة حتى الآن.

يلعب الأهلي مباراة اليوم بتشكيل كل من، محمد الشناوي في حراسة المرمى، وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول وصالح جمعة وأحمد فتحي وعمرو السولية ووليد أزارو وحسام عاشور وجيرالدو وحسين الشحات.

بينما يلعب نادي بيراميدز وفقاً للتشكيل التالي، أحمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد فاروق وعمر جابر وعبد الله السعيد وتراوري ومحمد فاروق وناصر منسي ودونجا وأيمن منصور ورجب بكار وعمرو ميداني وكينو.

الشوط الأول

بدأت المباراة بلعب الأهلي بطريقة هجومية مبكراً وسط حماس متبادل من قبل الفريقين، ونجح الأهلي بقيادة صالح جمعة في صنع أول هجمة خطرة بعد تمريره موفقة من أزارو، إلا أن دفاع بيراميدز كان في مكانه تماماً وأنقذ الموقف.

وقد رفع حكم المباراة الصربي دانيلو جروجيتش، البطاقة الصفراء لأحمد فتحي بعد خشونة متعمدة مع عمر جابر، ورفع بطاقة صفراء أيضاً لأحمد أيمن منصور لخشونة صنعها مع وليد أزارو.

مرر جيرادو الكرة عدة مرات مع على معلول بعد لعب أكثر من كرة بكعب رجله بشكل رائع كاد منها أن يصنع هدفاً لولا تصدي أحمد الشناوي، واستعاد بيراميدز سيطرته على اللقاء ولعب كرة جيدة من الناحية اليسرى نجح منها في احراز الهدف الأول في الدقيقة 13 من زمن المباراة سجله كينو داخل شباك محمد الشناوي.

استمر بيراميدز في ضغطه على الأهلي بعد الهدف في منطقة مرماه، وكاد أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 20 من المباراة من خلال تسديدة قوية من ناصر منسي، إلا أن الكرة ارتدت في القائم وعادت إلى كينو الذي سددها مجدداً بعيداً عن الشباك ببضعة سنتيمرات.

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الشوط الثاني مباراة الأهلي وبيراميدز

أطلق الحكم صافرة بداية الشوط الثاني في الدقيقة 45 من زمن المباراة، مع مرور 5 دقائق آخرى ساد الهدوء أحداث المباراة واستمرت النتيجة 1-0 لبيراميدز.

خطأ على كينو تسلل في الدقيقة 50، في الدقيقة 51 ركلة مرمى لصالح بيراميدز بعد تسديدة لأزارو، خطأ على بيراميدز في الدقيقة 52، في الدقيقة 54 تسديدة قوية رأسية من أزارو كادت أن تسكن شباك الأهلي ولكن إلى الأعلى.

الدقيقة 65 من زمن المباراة لازالت النتيجة كما هي تقدم بيراميدز بهدف على الأهلي، ونسبة الإستحواذ في المباراة 50% للأهلي، 50% لبيراميدز.

تبديل كينو في الدقيقة 87 من زمن المباراة.

9 دقائق وقت بدل ضائع

نهاية المباراة بفوز بيراميدز

بفوز بيراميدز في مباراة اليوم يكون قد تصدر قائمة الدوري المصري للموسم الحالي برصيد 60 نقطة