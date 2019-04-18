نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الخميس 18-4-2019 في إطار الجولة 25 بالدوري المصري

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في الدوري المصري، تترقب جميع الجماهير مباراة الأهلي اليوم ضد بيراميدز بث مباشر يوتيوب جول كورة في قمة مباريات الأسبوع 25 بالدوري المصري، وهي المباراة التي ينتظرها الكثير من عشاق كرة القدم المصرية في إطار الصراع الكبير على صدارة ترتيب الدوري المصري، ويسعى الأهلي لتقديم مباراة قوية أمام بيراميدز للثأر من مباراة الذهاب وأستعادة المركز الاول من نادي الزمالك.

مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

سيحاول الشياطين الحمر تحقيق فوز مهم على فريق بيراميدز في مباراة ستكون صعبة على كلا الفريقين، من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الخميس الموافق 18-4-2019 في الجولة الخامسة والعشرون من الدوري المصري في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي على ملعب بتروسبورت، ستكون المباراة منقولة من خلال قناة أون سبورت وقناة النيل الرياضية.

سيضم تشكيل الأهلي كلا من: محمد الشناوي – علي معلول – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – أحمد فتحي – حسام عاشور- عمرو السولية – حسين الشحات – صالح جمعة – جيرالدو – وليد أزارو.

سيكون تشكيل بيراميدز اليوم كالتالي: أحمد الشناوي – رجب بكار – أحمد أيمن منصور – عمر ميداني – عمر جابر – نبيل دونجا – محمد فاروق – تراوري – عبد الله السعيد – كينو – ناصر منسي.

الأهلي بث مباشر، بداية أحداث الشوط الاول من مباراة الأهلي وبيراميدز الآن وسط أجواء حماسية وجماهيرية كبيرة.

الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 13 عن طريق كينو من تسديدة رائعة، وتصبح نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز 1-0.

إثارة ومتعة كبيرة خلال الشوط الأول بعد مرور 20 دقيقة من زمن الشوط الأول، وبيراميدز يضيع ثاني أهداف المباراة.

وصلنا للدقيقة 30 من زمن الشوط الاول، والنتيجة مازالت 1-0 لصالح بيراميدز في مباراة بها الكثير من الإثارة والمتعة الكروية خلال جميع أوقاتها.

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نهاية أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وبيراميدز بتقدم بيراميدز بهدف وحيد في الدقيقة 13 من المباراة، وقد شهدت أحداث الشوط الأول تبادل للسيطرة بين الفريقين، بالإضافة للعديد من الهجمات الخطيرة على كلا المرميين.

بداية الشوط الثاني من مباراة الأهلي وبيراميدز الآن.

الأهلي يدخل الشوط الثاني بشكل هجومي من أجل تعديل النتيجة قبل نهاية الوقت.

محاولات متبادلة من كلا الفريقين لتعديل النتيجة، إلا أن دفاع الفريقين يمنع جميع الهجمات لتظل النتيجة 1-0.

الدقيقة 75: بيراميدز يحافظ على تقدمه حتى الآن ومحاولات من جانب النادي الأهلي.

الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، وضغط كبير من الأهلي لتعديل النتيجة قبل نهاية المباراة.

نهاية المباراة بفوز بيراميدز بهدف وحيد دون رد.