نتيجة مباراة الاهلي وبيراميدز اليوم في الدوري المصري والزمالك يستعيد الصدارة

نتيجة مباراة الاهلي وبيراميدز اليوم 18-4-2019، تترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة من العيار الثقيل بين الاهلي وبيراميدز في الثامنة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري المصري الممتاز، حيث سيسعى كل فريق إلى تحقيق الانتصار واستكمال المشوار نحو التتويج باللقب المحلي وسط منافسة ثلاثية بالموسم الكروي.

ويحتل المارد الأحمر صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 58 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، فيما يأتي بيراميدز بالمركز الثالث بنفس الرصيد ولكنه لعب مباراتين أكثر.

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نتيجة مباراة الاهلي وبيراميدز

وستقام مباراة الاهلي وبيراميدز اليوم على ملعب بتروسبورت بدون حضور الجماهير لأسباب أمنية، وسيتم إذاعة القمة الكروية عبر قنوات أون سبورت بتعليق أيمن الكاشف، ونايل سبورت بتعليق مدحت شلبي.

وانتهت مواجهة الدور الأول بالدوري المصري بفوز الفريق الأسيوطي على حامل اللقب بهدفين لهدف، تقدم الأحمر عن طريق وليد أزارو قبل أن يقلب بيراميدز النتيجة عن طريق محمد فاروق وعبدالله السعيد.

تشكيلة الاهلي الرسمية أمام بيراميدز جاءت كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف وعلي معلول، خط الوسط: عمرو السولية، حسام عاشور، صالح جمعة، حسين الشحات وجيرالدو، خط الهجوم وليد أزارو.