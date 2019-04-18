نتيجة مباراة الأهلي اليوم ضد بيراميدز في الدوري المصري “بيراميدز يحقق الفوز”

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز، يترقب الجميع واحدة من أقوي مباريات الدوري المصري على الإطلاق، والتي تجمع بين النادي الأهلي متصدر الدوري، وفريق بيراميدز صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة بين الفريقين، يتوقع الجميع أن تكون مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم من أكثر المباريات إثارة ومتعة في ظل رغبة الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية.

نتيجة مباراة الأهلي اليوم

من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الخميس الموافق 18-4-2019 في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع 25 بالدوري المصري في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب بتروسبورت، وستكون مباراة الأهلي وبيراميدز مباشر اليوم منقولة عبر قناة أون سبورت الرياضية وقناة النيل الرياضية على القمر الصناعي نايل سات.

سيكون تشكيل بيراميدز اليوم كالتالي: أحمد الشناوي – رجب بكار – أحمد أيمن منصور – عمر ميداني – عمر جابر – نبيل دونجا – محمد فاروق – تراوري – عبد الله السعيد – كينو – ناصر منسي.

سيضم تشكيل الأهلي كلا من: محمد الشناوي – علي معلول – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – أحمد فتحي – حسام عاشور- عمرو السولية – حسين الشحات – صالح جمعة – جيرالدو – وليد أزارو.

دقائق وتنطلق أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وبيراميدز وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة من الكثير من عشاق الناديين في مختلف أنحاء الوطن العربي.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم

بداية قوية للمباراة بين الأهلي وبيراميدز في ظل الصراع الكبير على استعادة صدارة ترتيب الدوري المصري، وخاصة بعدما حقق الزمالك فوز مهم على الإسماعيلي منذ قليل.

الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول عن طريق كينو، وتصبح نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز حتى الآن هي تقدم بيراميدز بهدف دون رد.

بيراميدز يسيطر على مجريات اللقاء بعد مرور 20 دقيقة من زمن الشوط الأول، وبيراميدز يضيع الهدف الثاني.

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سيطرة من جانب النادي الأهلي خلال الدقائق الحالية، وذلك بعد مرور 33 دقيقة من زمن الشوط الأول، ومازالت نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي وبيراميدز هي تقدم بيراميدز 1-0.

نهاية أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وبيراميدز بتقدم بيراميدز بهدف وحيد دون رد في الدقيقة 13 من زمن الشوط، ويترقب الجميع بداية الشوط الثاني للتعرف على الكثير من الأسرار والأحداث خلال هذه المباراة الممتعة والمثيرة.

حكم المباراة يطلق صافرة بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي وبيراميدز.

محاولات من جانب الفريقين للوصول لمرمي الخصم وإحراز هدف، ولكن النتيجة مازالت تقدم بيراميدز بهدف وحيد حتى الآن.

الدقائق الأخيرة من المباراة، والأهلي يحاول تعديل النتيجة، وضغط مستمر للشياطين الحمر وسط تراجع دفاعي كبير من بيراميدز.

حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدل من الضائع.

نهاية المباراة بفوز بيراميدز بهدف دون رد، ويصعد بيراميدز للمركز الثاني.