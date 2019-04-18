نتيجة مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري المصري لكرة القدم

سنتعرف على نتيجة مباراة الزمالك والاسماعيلي على ملعب ستاد الجيش بالسويس مواجهة الزمالك والاسماعيلي المؤجلة من الأسبوع العاشر من الدوري المصري، وهي مباراة كلاسيكية من مباريات الدوري المصري تجمع بين اثنين من أعرق الأندية في البطولة.

يبدأ توقيت مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم في الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنكم مشاهدة ماتش الزمالك اليوم ضد الأسماعيلي عبر قناة أون سبورت on sport أو من خلال قناة النيل للرياضة

يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر النادي الأهلي الذي يخوض مباراة صعبة اليوم الخميس ضد بيراميدز في الثامنة مساءاً، وتأمل جماهير الفارس الأبيض في تحقيق الفوز والنقاط الثلاثة خلال مباراة اليوم من أجل مواصلة الضغط على المتصدر الغريم التقليدي النادي الأهلي على صدارة الترتيب.

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي

انتهت المباراة بفوز الزمالك بهدفين دون رد.