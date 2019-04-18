ملخص نتيجة مباراة الاهلي وبيراميدز 18-4-2019 والمارد الأحمر يتراجع للمركز الثالث

ملخص نتيجة مباراة الاهلي وبيراميدز اليوم، يلتقى النادي الأهلي مع نظيره بيراميدز على ملعب بتروسبورت وذلك في إطار مباريات المرحلة الخامسة والعشرون من الدوري المصري لكرة القدم، ويأمل الأحمر في الفوز ومواصلة الحفاظ على صدارة الترتيب، ينقل اللقاء عبر قناة on sport و nile sport في تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءاً بتوقيت الرياض، بتعليق كلاً من بلال علام ومدحت شلبي وأيمن الكاشف.

وتأتي المباراة بعد خروج الأهلي الكارثي من دوري الابطال الافريقي على يد صن داونز بعد الخسارة القاسية ذهاباً بخماسية نظيفة قبل أن ينتصر الفريق القاهري بهدف دون رد في العودة، حيث يسعى لاعبي الفريق لمصالحة الجماهير الغاضبة والتتويج بالدوري للمرة الرابعة على التوالي.

ويتصدر نادي القرن جدول ترتيب البطولة المحلية بعدما جمع 58 نقطة من 25 جولة، أما بيراميدز فإنه يحتل المركز الثالث برصيد 57 نقطة من 27 جولة.

ملخص نتيجة الاهلي وبيراميدز

أعلن مارتن لاسارتي عن تشكيلة اللاعبين التي ستبدأ اللقاء وهي: محمد الشناوي – أحمد فتحي – ياسر إبراهيم- أيمن أشرف – علي معلول – عمرو السولية – حسام عاشور – صالح جمعة – حسين الشحات – جيرالدو – وليد أزارو.

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المتألق كينو يسجل لفريق بيراميدز في شباك الاهلي في الدقيقة الرابعة عشر لتصبح النتيجة 1-0 للفريق الأسيوطي.

انتهى الشوط الأول بين الاهلي وبيراميدز بتقدم الأخير بهدف عن طريق الجناح الفنان كينو.

مرت 65 دقيقة من القمة الكبيرة والنتيجة لا تزال تقدم بيراميدز على حساب الاهلي بهدف نظيف.

انتهى اللقاء بانتصار بيراميدز بهدف دون رد.