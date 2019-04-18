نتيجة مباراة الزمالك والاسماعيلي 2-0 في الدوري المصري لكرة القدم

سنتعرف علي نتيجة مباراة الزمالك والاسماعيلي، يستضيف ستاد الجيش بالسويس ماتش الزمالك والأسماعيلي اليوم المؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري المصري لكرة القدم، وذلك مساء اليوم الخميس

يدخل الزمالك مباراته اليوم ضد الأسماعيلي بروح معنوية كبيرة حصل عليها الفريق بعد نجاحه في التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية على حساب حسنية أغادير المغربي مطلع الأسبوع الحالي، ويحاول الزمالك مواصلة ملاحقة الأهلي على الصدارة التي خسرها لمصلحة الأخير بعد هزيمته الجولة الماضية.

يجتل الزمالك وصافة ترتيب الدوري المصري بعد مرور 25 جولة برصيد 57 نقطة خلف النادي الأهلي متصدر المسابقة برصيد 58 نقطة، في حين يحتل أصحاب الأرض نادي الأسماعيلي المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، وسيحاول كلا الفريقين تحسين موقفهم في جدول الترتيب من خلال تحقيق الفوز والنقاط الثلاثة.

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي

انتهت المباراة بفوز الزمالك بهدفين دون رد.