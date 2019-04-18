ملخص نتيجة مباراة النصر والفتح في دوري بن سلمان والعالمي يسجل خمسة أهداف

ملخص نتيجة مباراة النصر والفتح اليوم في الدوري السعودي للمحترفين، يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد مباراة النصر والفتح المرتقبة ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وهي الماراة التي تنطلق مساء اليوم الخميس.

يبدأ توقيت مباراة النصر والفتح في الساعة الثامنة إلا ربع مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة إلا ربع مساءاً بتوقيت الرياض، ويمكنك متابعة اللقاء عبر قناة ksa sport hd.

يحاول نادي النصر استعادة صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان عندما يلتقي نظيره الفتح، وذلك بعد الخسارة القاسية في الدقائق الأخير على ملعبه أمام اتحاد جدة في الجولة الماضية، حيث يبحث العالمي عن الفوز ولا غيره والنقاط الثلاثة أمام الفتح في مباراة اليوم المرتقبة، وينتظر مشاهدة مباراة النصر والفتح الملايين من عشاق كرة القدم السعودية في المملكة وخارجها، نظراً لأهمية اللقاء في حسم اللقب هذا الموسم.

ملخص نتيجة النصر والفتح

أعلن روي فيتوريا عن تشكيلة لاعبي النصر وجاءت كالآتي: حارس المرمى: جونز، الدفاع: العبيد – برونو – مايكون – الغنام، الوسط: الخيبري – بيتروس، وفي الهجوم: موسى – جوليانو – الجميعه – السالم.

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أطلق حكم الساحة صافرة بداية مباراة النصر والفتح بث مباشر، والنتيجة هي التعادل السلبي بين الفريقين.

بعد مرور 30 دقيقة من اللقاء الهام، أحرز المهاجم عبدالرزاق الهدف الأول للنصر في شباك الفتح لتصبح النتيجة 1-0.

انتهت دقائق شوط المباراة الأول بنتيجة 3-0 للنصر واستعراض كبير من جانب لاعبي العالمي، ننتظر ما سوف يشهده الشوط الثاني.

تمكن النصر من تحقيق الانتصار على الفتح بخماسية نظيفة.