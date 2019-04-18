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نتيجة مباراة الاتحاد والاتفاق 2-0 في الدوري السعودي لكرة القدم

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نقدم لكم نتيجة مباراة الاتحاد والاتفاق الاتحاد الذي يحاول البقاء في الدوري السعودي للمحترفين أمام فرصة كبيرة لتعزيز موقفه في البقاء في حال الفوز في تلك المواجهة، المباراة سوف تبدأ في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة،المباراة تلعب ضمن الجولة الثامنة والعشرون من الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد الذي تحسنت نتائجه في الفترة الأخيرة سيكون مطالب بالفوز في تلك المواجهة، وكان الاتحاد قد فاز على النصر في الجولة الماضية وأزاحه عن الصدارة في لقاء يؤكد أن الفريق ما زال قوياً وقادراً على الفوز والمنافسة، ويتبقى جولتين فقط  على نهاية الدوري ولهذا سيكون تلك الفرصة مواتيه للعميد من اجل الأطمئنان أكثر فأكثر على البقاء في الدوري.

نتيجة مباراة الاتحاد والاتفاق

  • انتهت المباراة بتقدم الاتحاد بهدفين دون رد.
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