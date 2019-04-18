نتيجة مباراة النصر والفتح اليوم 18/4/2019 في الدوري السعودي لكرة القدم

نتيحة مباراة النصر والفتح اليوم، يدخل نادي النصر مباراته اليوم ضد الفتح في الأسبوع 28 من منافسات الدوري السعودي لكرة القدم باحثاً عن الفوز والنقاط الثلاثة على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد.

يحتل نادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 61 نقطة متخلفاً بفارق نقطتين فقط عن جاره المتصدر نادي الهلال، الذي يحتل صدارة ترتيب البطولة برصيد 63 نقطة، ويحاول النصر العودة للصدارة مؤقتاً بالفوز على الفتح، وهي المباراة التي يمكنكم متابعة أحداثها اليوم عبر قناة ksa sport.

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وكان نادي النصر قد تلقى هزيمة مفاجئة أمام اتحاد جدة على ملعبه في الجولة الماضية، تلك الهزيمة أعادت العالمي إلى مركز الوصافة خلف الهلال بعد أن تصدر البطولة لمدة جولتين فقط، ويحاول النصر الفوز وتحقيق نقاط اللقاء الثلاثة اليوم على حساب الفتح من أجل العودة للصدارة ولو بشكل مؤقت.

نتيجة النصر والفتح

وسيتولى التعليق على المباراة كلاً من عيسى الحربين من خلال قناة دوري بلس، وعبدالله الحربي عبر قناة الرياضية السعودية اتش دي 2.

التشكيل الرسمي للنصر ضد الفتح: جونز – العبيد – برونو – مايكون – الغنام – الخيبري – بيتروس – موسى – جوليانو – الجميعه – السالم.