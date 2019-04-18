جدول ترتيب الدوري السعودي 2019 بعد نتيجة مباراة النصر والفتح اليوم

انتهت نتيجة مباراة النصر والفتح اليوم، بفوز العالمي نادي النصر، وذلك بنتيجة خمسة أهداف دون رد، ليتقدم بذلك إلى المركز الأول من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد أربعة وستون نقطة، بفارق نقطة واحدة، عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني، الذي لديه مباراة مؤجلة.

جدول ترتيب الدوري السعودي الان

نتيجة مباراة النصر والفتح اليوم، حيث مباراة النصر اليوم ضد الفتح، تأتي في مباريات الدوري السعودي، من مباريات اليوم الخميس 18/4/2019، و هي ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019، وفي الأسفل ستجدون تفاصيل مباراة الفتح والنصر اليوم، بجانب القنوات الناقلة، وموعد بداية مباراة النصر والفتح اليوم الخميس.

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بداية مباراة النصر والفتح اليوم، في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019، سيكون ابتداء من الساعة الخامسة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت غرينتش، الذي يصاف الساعة السابعة والدقيقة الخامسة والأربعين، بتوقيت مصر، وفي الساعة الثامنة وخمسة وأربعيبن دقيقة مساءا، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مباراة النصر اليوم والفتح

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح مباشرة أون لاين، ستكون أولا هي قنوات دوري بلس HD2، كما ستكون قناة السعودية الرياضية 1، من بين القنوات الناقلة التي ستعرض مشاهدة النصر والفتح بث مباشر اليوم.

قبل مباراة النصر والفتح اليوم، يتواجد نادي النصر في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي، وذلك برصيد 61 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن نادي الهلال صاحب المركز الأول، وفي المقابل الفتح يدخل مشاهدة مباراة النصر اليوم، ,هو يتواجد في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة.

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