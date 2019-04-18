موعد مباراة النصر والفتح في منافسات كأس الأمير محمد بن سلمان

تقام مباراة النصر ضد الفتح مساء اليوم الخميس 18 أبريل 2019 على أرضية ملعب “الملز”، ضمن الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين كأس الأمير محمد بن سلمان، وتبدأ المباراة في تمام الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة، ويتم نقل لقاء النصر والفتح عبر قناتي الرياضية السعودية ودوري بلس .

ويدخل النصر تلك المباراة وعينه على تحقيق النقاط الثلاثة من أجل العودة لصدارة جدول ترتيب الدوري بعد فقدانها عقب الهزيمة في الجولة الماضية أمام اتحاد جدة بنتيجة 3-2.

ويحتل نادي النصر حالياً المركز الثاني بجدول ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة بينما الفتح بالمركز الثامن برصيد 35 نقطة.

وتقرر أن يتم نقل مباراة النصر والفتح في الجولة 28 من الدوري السعودي عبر قناتي السعودية الرياضية 2 HD بالإضافة إلى دوري بلس الناقل الحصري للمباريات عبر الإنترنت.