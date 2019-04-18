نتيجة مباراة النصر والفتح ضمن مباريات الدوري السعودي

نقدم لكل زوارنا الكرام ومتابعي موقعنا “عرب نيوز” نتيجة مباراة النصر والفتح ضمن مباريات كأس الأمير محمد بن سلمان، ويستضيف ملعب “الملز” هذه المباراة فى تمام الساعة 7:45م بتوقيت مصر و8:45م بتوقيت السعودية ضمن الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين وتُذاع المباراة على قناة الرياضية السعودية.

وقد كانت المباراة مثيرة جداً وأمتعت جمهور كرة القدم السعودي، وإليكم نتيجة وملخص المباراة.

نتيجة مباراة النصر والفتح

شاهدت جماهير الكرة السعودية لقاء ممتع بين فريقي النصر والفتح الذى انتهى منذ دقائق، وهذه المباراة تُعد من أهم وأبرز المباريات التي شاهدها الجمهور السعودي مؤخراً، وقد انتهت المباراة بنتيجة 5-0 لصالح نادى النصر.

متابعة المباراة لحظة بلحظة