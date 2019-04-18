نتيجة مباراة النصر والفتح ضمن مباريات الدوري السعودي

نقدم لكل زوارنا الكرام ومتابعي موقعنا “عرب نيوز” نتيجة مباراة النصر والفتح ضمن مباريات كأس الأمير محمد بن سلمان، ويستضيف ملعب “الملز” هذه المباراة فى تمام الساعة 7:45م بتوقيت مصر و8:45م بتوقيت السعودية ضمن الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين وتُذاع المباراة على قناة الرياضية السعودية.
وقد كانت المباراة مثيرة جداً وأمتعت جمهور كرة القدم السعودي، وإليكم نتيجة وملخص المباراة.
نتيجة مباراة النصر والفتح
شاهدت جماهير الكرة السعودية لقاء ممتع بين فريقي النصر والفتح الذى انتهى منذ دقائق، وهذه المباراة تُعد من أهم وأبرز المباريات التي شاهدها الجمهور السعودي مؤخراً، وقد انتهت المباراة بنتيجة 5-0 لصالح نادى النصر.
متابعة المباراة لحظة بلحظة
- بدأت المباراة والفريقين فى حالة ترقب.
- استطاع نادي النصر إحراز أول أهدافه فى اللقاء في الدقيقة 27 بواسطة النجم عبدالرزاق حمدلله.
- أحرز الهدف الثانى لنادي النصر النجم أحمد موسى فى الدقيقة 38، وهكذا تصبح النتيجة 2-0 لصالح نادى النصر.
- أحرز الهدف الثالث لنادى النصر النجم جوليانو دى باولا لتصبح النتيجة 3-0 لنادى النصر، وبهكذا تصعب المهمة على نادى الفتح للعودة للمباراة مرة أخرى.
- سجل نجم نادى النصر عبد الرازق حمد لله هدفه الثانى فى المباراة لتصبح النتيجة 4-0 لصالح النصر ضد الفتح.
- سجل النجم أحمد موسى هدفه الثانى والخامس فى المباراة لصالح نادى النصر لتصبح النتيجة مقابل لا شىء.