الأهلي يسقط أمام بيراميدز ويتراجع للمركز الثالث بالدوري

كتب- أسامة حافظ

سقط النادي الأهلي أمام بيراميدز بهدف دون رد في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الخامس والعشرين بمسابقة الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت.

وتراجع الأهلي للمركز الثالث بجدول الدوري بعد تجمد رصيده عند 58 نقطة فيما ارتقى بيراميدز للمركز الثاني برصيد 60 نقطة متساويا مع الزمالك المتصدر بفارق الأهداف.

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وسجل البرازيلي كينو هدف بيراميدز الوحيد في الدقيقة 13 من تسديدة قوية.

ودفع مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، بحمدي فتحي بدلا من حسام عاشور في الدقيقة 42 من اللقاء.

وفي الشوط الثاني دفع لاسارتي بالتغيير...