بالصور.. مناوشات بين لاعبي الأهلي وبيراميدز بعد صافرة النهاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

نشبت مناوشات بين لاعبي الأهلي وبيراميدز عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية المواجهة بينهما بفوز الأخير بهدف نظيف وابتعاد الأول عن صدارة الدوري.

وفور صافرة النهاية حدثت مشادات كلامية بين اللاعبين وأفراد من ممثلي الناديين أسفرت عن مناوشات بين عدد كبير من اللاعبين في الفريقين قبل أن يتم احتواء الموقف.

الأهلي تراجع للمركز الثالث مؤقتاً برصيد 58 نقطة، وارتقى بيراميدز للمركز الثاني مؤقتاً برصيد 60 نقطة، بسبب خوضه مباراتين أكثر من الأهلي، بينما الزمالك عاد للصدارة بنفس رصيد نقاط بيراميدز وبنفس عدد مباريات الأهلي.

ويصطدم الأهلي في الجولة القادمة بفريق المصري، بينما يلعب الزمالك مع بيراميدز في مباراة أخرى مثيرة في المسابقة المحلية.