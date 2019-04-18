محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
أبدى تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز سعادته بالفوز الذي حققه ناديه أمام نظيره الأهلي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن مؤجلات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري.
وغرد تركي آل الشيخ، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، عقب المباراة قائلاً:"لثاني مرة أهدي الفوز لوالدتي العزيزة حفظها الله... بيراميدز أول الدوري، والباقين وراه".
وبفوز بيراميدز بهدف كينو رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 60 جمعها من 28 مباراة ليتساوى في الرصيد مع الزمالك الذي خاض 26 مباراة فقط ولكن فارق الأهداف وضع القلعة البيضاء على القمة، بينما توقف رصيد الأهلي عند النقطة 58 في المركز الثالث.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد فوز بيراميدز أمام الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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