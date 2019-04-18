ذهابًا وإيابًا والصدارة.. 5 حقائق سُجلت بفوز بيراميدز أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تصوير ـ فريد قطب:

فاز فريق بيراميدز بهدف نظيف أمام نظيره الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن مؤجلات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري.

سجل كينو في الدقيقة 14 الهدف الوحيد للقاء ليقود فريقه لفوز هام رفع رصيده إلى النقطة 60 بينما توقف رصيد الأهلي عند النقطة 58.

ونستعرض في التقرير التالي 5 حقائق سُجلت عقب المباراة:

1) بيراميدز ذهابًا وإياباً

يُعد فريق بيراميدز هو الوحيد الذي نجح خلال الموسم الجاري في الفوز على الأهلي ذهابًا وإيابًا فانتهت مباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف لصالحه مباراة الدور الثاني بهدف نظيف.

2) الصدارة

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وبهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة60 من 28 مباراة، متساويًا في عدد النقاط مع الزمالك الذي خاض 26 مباراة فقط ولكن فارق الأهداف يوجه الصدارة نحو القلعة الحمراء.

3) كينو

لاعب جديد من صفوف بيراميدز يُسجل في صفوف الأهلي وهو البرازيلي كينو فسجل في لقاء الدور الأول كلًا من محمد فاروق وعبد الله السعيد.

4) الهزيمة الرابعة

يُعد السقوط أمام بيراميدز الهزيمة الرابعة للأهلي خلال 26 مباراة خاضها ببطولة الدوري بالموسم الجاري.

5) العودة للثالث

الأهلي فقد الصدارة التي احتلها في الجولة الماضي وعاد للمركز الثالث مرة أخرى خلف الزمالك المتصدر وبيراميدز الوصيف.