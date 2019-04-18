الفوز الأول وعودة أوباما والسعيد.. 5 حقائق بعد ثنائية الزمالك في الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - فاز الزمالك على نظيره الإسماعيلي بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

سجل هدفي الزمالك خلال المباراة التي أُقيمت باستاد السويس كلاً من عمر السعيد في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول بعد حلوله بديلاً لخالد بو طيب المُصاب، بينما افتتح يوسف أوباما الشوط الثاني للقاء بهدف في الدقيقة 47.

وعقب اللقاء سُجلت 5 حقائق نستعرضها في التقرير التالي:

1) الفوز الأول

يُعد فوز الزمالك أمام اللإسماعيلي هو الأول منذ اللقاء الذي جمعهما يوم 6 يوليو 2015 ضمن منافسات الأسبوع الـ 30 من بطولة الدوري.

2) الصدارة المؤقتة

الزمالك بعد هذه المباراة رفع رصيده إلى النقطة 60 بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف و 3 عن بيراميدز في صدارة الدوري انتظارًا للمباراة التي تجمع الأهلي وبيراميدز.

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3) عودة أوباما

لم يُسجل أوباما مع الزمالك في بطولة الدوري منذ مباراة طلائع الجبش وبالتحديد يوم 20 فبراير 2019 ـ منذ 58 يومًا ـ ضمن منافسات الأسبوع الـ 23 من بطولة الدوري.

4) عودة عمر السعيد

بينما لم يُسجل عمر السعيد مع الزمالك في بطولة الدوري منذ يوم 5 يناير 2019 أمام الاتحاد السكندري.

وفي مجمل مشاركات عمر السعيد مع الزمالك في بطولة الدوري خاض 18 مباراة؛ حيث سجل 3 أهداف وصنع 5 لزملائه.

5) التفوق التاريخي

تُعد مباراة اليوم اللقاء رقم 111 الذي يجمع الفريقين ببطولة الدوري؛ حيث رفع الزمالك رصيد انتصاراته إلى 47 مباراة مقابل 32 هزيمة أمام الإسماعيلي بينما تعادلا في 32 مناسبة.