أمير مرتضى: نلعب من أجل الفوز فقط.. والجهاز الفني لجأ للتدوير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
صرح أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك، أن الفريق لجأ للتدوير في مباراة الإسماعيلي بالدوري الممتاز، منعًا لتعرض عناصر الفريق للإرهاق، فيما أكد على أن الهدف من كل لقاء في البطولة هو الفوز.
وقال أمير مرتضى في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك أن اللاعبين قاموا بمجهود كبير خلال مجريات المباراة، بالرغم من غياب أكثر من عنصر أساسي عن التشكيل، بالإضافة إلى ظهور الثنائي محمد عبد السلام وبهاء مجدي بشكل طيب.
وأوضح أمير مرتضي، أن الجهاز الفني قام بعملية التدوير في بعض المراكز داخل تشكيل الفريق، وذلك حرصا على عدم تعرض اللاعبين للإرهاق خلال الفترة الحالية.
وواصل المشرف العام على الكرة، قائلا إن مشوار الدوري مازال طويلًا والفريق يدخل أي مباراة من أجل الفوز فقط، أشكر اللاعبين والجهاز الفني على مكسب مباراة اليوم.
وفاز الزمالك بهدفين نظيفين على الإسماعيلي في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد الجيش بمدينة السويس ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري، حيث يتصدر الفارس الابيض جدول ترتيب المسابقة برصيد 60 نقطة.
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