بالفيديو والصور.. بيراميدز يكرر فوزه على الأهلي ويمنح الصدارة للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

حقق بيراميدز فوزًا مثيرًا أمام الاهلي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت، والمؤجلة من الأسبوع الـ25 للدوري.

أحرز هدف المباراة الوحيد كينو في الدقيقة 14.

ورفع بيراميدز رصيده بـ60 نقطة بالتساوي مع الزمالك في صدارة الدوري، فيما بقي الأهلي في المركز الثالث برصيد 58 نقطة.

التشكيل:

بدأ الأهلي بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أحمد فتحي- خط الوسط الدفاعي: حسام عاشور - عمرو السولية - خط الوسط الهجومي: حسين الشحات - صالح جمعة - جيرالدو- خط الهجوم: وليد أزارو.

فيما يبدأ بيراميدز بالتشكيل التالي: أحمد الشناوي - رجب بكار - عمر الميداني - أحمد أيمن منصور - عمر جابر - دونجا - كينو - محمد فاروق - عبدالله السعيد -تراوري - ناصر منسي

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بشكل سريع بين الفريقين، ونال أحمد فتحي على البطاقة الصفراء في الدقيقة السادسة بعد كرة مشتركة مع عمر جابر.

وفي الدقيقة الثامنة كاد صالح جمعة أن ينفرد بمرمى الشناوي، لولا تدخل عمر الميداني، لتطول الكرة على لاعب الأهلي وينقذ الشناوي الموقف.

الدقيقة العاشرة أعلنت عن أول كرة خطيرة لبيراميدز بعد عرضية محمد فاروق استقبلها ناصر منسي ليسدد قوية ولكن تدخل ياسر إبراهيم أبعد الكرة في اللحظة المناسبة.

ومن كرة عرضية لصالح جمعة في الدقيقة 12، لعبها جيرالدو بالكعب كادت أن تخادع الشناوي، الذي أنقذ الكرة ليستمر التعادل السلبي.

وأسفرت الدقيقة 14 عن الهدف الأول لبيراميدز عن طريق كينو الذي تسلم الكرة وسط مراقبة من فتحي دون ضغط، ليضعها في أقصى الزاوية اليسرى للشناوي.

وانفرد أزارو في الدقيقة 17، إلا أنه استلم الكرة بشكل خاطئ لتذهب سهلة للشناوي.

وأنقذ القائم كرة ناصر منسي، لترتد لكينو الذي سدد الكرة ولكن مرت بجوار القائم الأيسر بقليل، ليستمر تقدم بيراميدز بهدف.

الدقيقة 23 حاول جيرالدو خداع الحكم بالسقوط داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحكم أشهر له البطاقة الصفراء.

ولعب حسين الشحات كرة عرضية في الدقيقة 31، لعبها أزارو بشكل سيء لترتطم بالأرض، ويحولها الشناوي لركنية للاهلي.

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كرر حسين الشحات انطلاقاته ودخل لمنطقة الجزاء، ليلعب كرة عرضية خطيرة لم تجد من يتابعها لتتحول لضربة مرمى.

وفي الدقيقة 42 دفع لاسارتي بحمدي فتحي بدلا من حسام عاشور لتنشيط وسط الملعب.

وأضاع جيرالدو فرصة سهلة في الدقيقة 45، بعد عرضية من معلول ليجد الأنجولي نفسه أمام المرمى، ولكنه وضعها خارج الشباك.

وأطلق الحكم بعدها صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف كينو.

ومع بداية الشوط الثاني انطلق أزارو في كرة سريعة ولكنه استلمها بشكل خاطئ لتتحول لضربة مرمى، قبل أن يلعب رأسية من كرة عرضية علت العارضة.

وفي الدقيقة 57، دفع لاسارتي بأجايي بدلا من حسين الشحات في ثاني تبديلات الأهلي.

ولعب أحمد منصور رأسية قوية في الدقيقة 62، تصدى لها الشناوي ببراعة، ليحافظ على فارق الهدف.

وفي الدقيقة 68، أضاع جيرالدو أخطر كرة بالمباراة بعد ارتداد الكرة له داخل منطقة الجزاء، ولكن أنقذها الشناوي ليحولها لركنية.

ودفع رامون دياز مدرب بيراميدز بسيفوينتي بدلا من ناصر منسي في أول تبديلات فريقه، ثم محمد فتحي بدلا من محمد فاروق.

ودفع الأهلي بآخر تبديلاته مروان محسن بدلا من صالح جمعة.

وشهدت المباراة احتكاكا بين اللاعبين، ليشهر الحكم البطاقة الصفراء لعمر الميداني، ومروان محسن.

ونال محمد الشناوي بطاقة صفراء بعد اعتدائه على الجهاز الطبي لبيراميدز.

ودفع بعدها دياز بأخر تبديلاته بنزول علي جبر بدلا من كينو، ليحافظ على التقدم في الدقائق الثلاث الأخيرة.

واحتسب الحكم 6 دقائق وقت بدل ضائع، وسط ضغط من الأهلي.

وحصل الأهلي على ضربة حرة مباشرة خطيرة على حدود منطقة الجزاء، ونال علي جبر بطاقة صفراء إثر التدخل العنيف ضد أزارو، سددها معلول في الحائط البشري.

واستمرت الدقائق الأخيرة دون تغيير في النتيجة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.