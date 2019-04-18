بالصور.. اشتباكات وتكسير زجاج بين لاعبي الأهلي وبيراميدز في بتروسبورت

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دارت مشادة عنيفة بين لاعبي نادي بيراميدز، ولاعبي فريق الأهلي، عقب مباراة الفريقين في الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، وأدى ذلك لكسر زجاج البوابات المؤدية لغرفة خلع الملابس.
وحقق بيراميدز انتصارًا ثمينًا على الأهلي بهدف نظيف، في المباراة، التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت، بالمواجهة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 25 من الدوري المصري.
وأحرز اللاعب البرازيلي كينو هدف بيراميدز في الدقيقة 13.
وبهذا الانتصار ارتفع رصيد بيراميدز إلى 60 نقطة في الوصافة، فيما توقف رصيد الأهلي عند 58 نقطة في المركز الثالث.
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