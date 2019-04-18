بالفيديو.. الأهلي يسقط أمام بيراميدز بهدف كينو

حقق بيراميدز انتصارًا ثمينًا على الأهلي بهدف نظيف، في المباراة، التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت، بالمواجهة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 25 من الدوري المصري.

وأحرز اللاعب البرازيلي كينو هدف بيراميدز في الدقيقة 13.

وبهذا الانتصار ارتفع رصيد بيراميدز إلى 60 نقطة في الوصافة، فيما توقف رصيد الأهلي عند 58 نقطة في المركز الثالث.