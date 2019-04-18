السعيد وكينو يقودان تشكيل بيراميدز لمواجهة الأهلي

أعلن الجهاز الفني لفريق بيراميدز، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني رامون دياز، تشكيلة فريقه لمباراته المرتقبة أمام الأهلي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 25.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

أحمد الشناوي، وأحمد أيمن منصور، ودونجا، ومحمد فاروق، ورجب بكار، وناصر منسي وعمر جابر، وعمرو ميداني، وكينو، وعبد الله السعيد، وتراوري.