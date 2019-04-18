بيراميدز بعد الفوز على الأهلي : لا جديد يذكر

أوقف فريق بيراميدز سلسلة انتصارات مضيفه الأهلي في المباراة التي حمعتهما مساء اليوم على ملعب بتروسبورت والتي انتهت بفوز الضيوف بهدف دون رد للبرازيلي كينو.

وعلق الحساب الرسمي لنادي بيراميدز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على الفوز أمام الأهلي قائلا: " نهاية المباراة .. لا جديد يذكر ،

بيراميدز يفوز على الأهلي ويحصد ٣ نقاط غالية جدا".

وكان بيراميدز قد حقق الفوز علي الاهلي في مباراة الدور الاول للدوري بهدفين لهدف.

ويستعد الفريق لمواجهة الزمالك متصدر ترتيب المسابقة يوم الثلاثاء المقبل.