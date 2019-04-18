فيديو.. الأهلي يتجرع الخسارة أمام بيراميدز للمرة الثانية ويتراجع للمركز الثالث

حقق فريق بيراميدز فوزا مهما ومستحقا على الأهلي- كالعادة- بهدف نظيف في اللقاء الذى اقيم بملعب بتروسبورت، والمؤجل من الجولة 25 للدوري الممتاز.

فشل الأهلي في الثأر من هزيمته بالدور الأول بهدفين مقابل هدف، في الوقت الذى تجرع فيه الاحمر طعم الهزيمة مرتين من بيراميدز، والرابعة له في الدوري هذا الموسم .

سجل الهدف الرائع البرازيلي كينو في الدقيقة 14 الذى اعاد للأذهان أهداف رونالدو وسقراط ورونالدينهو،وريفالدو وزيكو.

تراجع الأهلي للمركز الثالث برصيد 58 ويتصدر الزمالك برصيد 60 نقطة متساويا مع بيراميدز ويتفوق الأبيض في فارق الأهداف نظرا لتعادل الفريقين في الدور الأول 3-3 خلال المواجهة الأولى بينهما، كما ان بيراميدز لعب مباراتين أكثر من الزمالك والأهلي

جاء اللقاء حماسيا وقويا من الفريقين الذى سيطر فيه الاهلي على اغلب فتراته خاصة بعد الهدف سعيا لإدراك التعادل،

الشوط الأول ..

بدأ الاهلي اللقاء مهاجما ونجح في تشكيل خطورة من خلال الكرات البينية في العمق ويهدر وليد ازارو بغرابة تليها تسديدة من جيرالدو ويبعد الحارس احمد الشناوي الى الركنية.

شكلت مراتدات بيراميدز خطورة خاصة مع محمد فاروي والداهية كينو وناصر منسى ويسدد جيرالود مصدر الخطورة بجوار القائم.

هدف رائع ..

في الدقيقة 14 ومن هجمة منظمة تصل الكرة على حدود المنطقة لكينو يسدد ببطن قدمه بليسينج" موزه في المقص الأيسر للحارس محمد الشناوي داخل المرمى مسجلا هدفا من اروع أهداف الدوري.

بعد الهدف يهدر كينو هدفا اسهل مما سجله بعد ان اصطدمت الكرة بالقائو وارتدت اليه يسدد بجوار القائم مباشرة.

يضغط الأهلي ويهدر ازارو للمرة الثالثة بغرابة من شبه انفراد وأخرى عرضية من حسين الشحات الذى حرك الجبهو اليمنى يقابل الكرة أزارو برأسه تضرب الكرة بالأرض ويبعدها الشناوي من تحت العارضة الى الركنية.

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نجح بيراميدز في تامين دفاعاته بقيادة عمرو الميداني واحمد ايمن منصور في التغطية والتمركز وابعاد الكرة بشكل واع صعب من مهمة مهاجمي الأهلي.

في الدقيقة 38 يهدر الاهلي هدفا من هجمة قادها حسين الشحات الذى اتجه يسارا ولعب عرضية

تمر من امام جيرالدو داكوستا وسط ذهول الجميع.

واصل الاهلي هجومه بقوة في الدقائق الأخيرة ويستبسل الدفاع في ابعاد اى خطورة حمراء

يخرج حسام عاشور ويلعب مكانه حمدي فتحي لإستعادة السيطرة على منطقة الوسط.

الشوط الثاني ..

يضغط الأهلي مع بداية الشوط الثاني بحثا عن هدف التعادل ومن ضربة حرة مباشرة من معلول على رأس وليد ازارو ويطيح بالكرة كالعادة.يرد عبد الله السعيد ويبعد محمد الشناوي بصعوبة الى الركنية ويضغط بيراميدز وينقذ برأسه عمرو السوليه قبل ان تتخطى الكرة خط المرمى.

جاءت اغرب الفرص للأهلي بقدم جيرالدو داكوستا وهو في حلق المرمى ويبعد احمد الشناوي حارس بيرامديز في رد فعل مميز الى الكورنر.

نجح دفاع بيراميدز في ابعاد اى خطورة بفضل تحركاته وتمركزه خاصة قلبي الدفاع ومن امامهم وسط قادر على أداء مهامه الدفاعية والهجومية.

زاد مهمة لاعبي الأهلي صعوبة مع مرور الضغط وزيادة الضغط النفسي على اللاعبين بجانب إرتداد لاعبي بيراميدز للحفاظ على الهدف.

يخرج كينو ويلعب مكانه على جبر في محاولة للحفاظ على الفوز والنقاط الثلاثة ويشدد الاهلي من ضغطه في الدقائق الأخيرة والوقت بدل الضائع يعترض لاعبو الاهلي بدعوى لمس الكرة يد المدافع رجب بكار داخل منطقة الجزاء والمطالبة بركلة جزاء ، ويحصل عمرو السوليه على انذار لإعتراضه على الحكم للمس المدافع بالفعل الكرة بيده.