محمد الشناوي يغيب عن مباراة الأهلي والمصري في الدوري

تأكد غياب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة الفريق القادمة أمام المصري البورسعيدي المؤجلة من الجولة 19 للدوري المصري الممتاز والمقرر لها يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد الجولة 19 للدوري المصري الممتاز والمقرر لها يوم الخميس المقبل على ملعب ستادالجيش بالسويس. وحصل محمد الشناوي على الكارت الأصفر الثالث في مباراة الأهلي اليوم أمام بيراميدز في الدوري والتي انتهت بفوز فريق بيراميدز بهدف دون رد سجله اللاعب البرازيلي كينو.

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