محمد الشناوي يغيب عن مباراة الأهلي والمصري في الدوري

تأكد غياب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة الفريق القادمة أمام المصري البورسعيدي المؤجلة منالجولة 19 للدوري المصري الممتاز والمقرر لها يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد
وحصل محمد الشناوي على الكارت الأصفر الثالث في مباراة الأهلي اليوم أمام بيراميدز في الدوري والتي انتهت بفوز فريق بيراميدز بهدف دون رد سجله اللاعب البرازيلي كينو.
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