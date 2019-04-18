أحمد أيمن منصور يغيب عن مباراة بيراميدز والزمالك

يغيب أحمد أيمن منصور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن فريقه في مباراة الزمالك القادمة بالدوري بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة بيراميدز والأهلي اليوم بالدوري. بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة بيراميدز والأهلي اليوم بالدوري. ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة الزمالك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 أبريل على ملعب استاد الدفاع الجوي بالمباراة المؤجلة من الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز.

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