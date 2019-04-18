تشيلسي ينهي الشوط الأول برباعية في شباك سلافيا براج

أنهى فريق تشلسي الشوط الأول من مباراته أمام سلافيا براغ متقدما بأربعة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي تجمع الفريقين على ستاد، ستامفورد بريدج في إياب ربع نهائي الدوري الأوربي

سجل اهداف الشوط الاول اللاعب بيدرو في الدقيقة 5 والدقيقة 27 وسيمون ديلي لاعب براج بالخطأ في مرماه في الدقيقة 9 ،

اوليفيه جيرو في الدقيقة 17 وسجل هدف الضيوف توماس سوسيك في الدقيقة 25.

وكان تشيلسي حقق الانتصار ذهابًا بهدف دون رد في معقل سلافيا براغ وبتلك النتيجة يتأهل تشيلسي بمجموع المباراتين 5/2 ويذكر أن تشيلسي تويج باللقب من قبل عام 2012.