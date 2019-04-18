نتائج مباريات اليوم في مجموعة بحري بدوري القسم الثاني

أقيمت اليوم عدة مواجهات قوية في الأسبوع الـ26 من بطولة دوري الدرجة الثانية وجاءت نتائج مجموعة بحري كالآتي:
نجح فريق غزل المحلة في الفوز علي نظيره البلدية بثلاثة أهداف مقابل هدفين ،ونجح الحمام في تحقيق فوز صعب علي سيد سالمبهدف دون رد
بينما تأكد بشكل رسمي هبوط فريق مركز شباب تلا علي الرغم من فوز علي دمنهور بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وحقق كفر الشيخ الانتصار علي المنصورة بهدف دون رد لم يكف
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