بعد الخسارة من الزمالك.. راحة 48 ساعة للاعبي الإسماعيلي

منح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة ، عقب مواجهة الزمالك التى انتهت خسارة بهدفين مقابل لاشىءضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة خسارة بهدفين مقابل لاشىءضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري ويبدأ الفريق الأحد المقبل التحضير لمباراة وادى دجلة المحدد لها الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة الثلاثين بالدورى المصري. ويحتل الدراويش المركز السابع برصيد 37 نقطة بينما يقبع دجلة بالمركز الثانى عشر برصيد 31 نقطة.

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