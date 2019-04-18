منح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة ، عقب مواجهة الزمالك التى انتهتخسارة بهدفين مقابل لاشىءضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.
ويبدأ الفريق الأحد المقبل التحضير
ويحتل الدراويش المركز السابع برصيد 37 نقطة بينما يقبع دجلة بالمركز الثانى عشر برصيد 31 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الخسارة من الزمالك.. راحة 48 ساعة للاعبي الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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