أنباء عن إقالة مدرب الهلال السعودي

ترددت أنباء عن إقالة المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش من تدريب فريق الهلال السعودي بعد الخسارة أمام فريق النجم الساحلي التونسي في نهائي البطولة العربية للأندية اليوم.
وخسر فريق الهلال أمام النجم الساحلي بثنائية مقابل هدف في النهائي الذي أقيم على ملعب استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.
وينافس فريق الهلال بقوة على لقب الدوري السعودي هذا الموسم مع النصر من المتوقع أن يؤثر قرار إقالة المدرب على أداء الفريق في الدوري نظرًا لعدم وجود الوقت الكافي للتعاقد مع مدرب جديد.
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