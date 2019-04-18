غدًا.. وصول منتخب مصر لرفع الأثقال قادمآ من اذربيجان

يصل ظهر غدًا الجمعة المنتخب المصري لرفع الأثقال، بعد انتهاء المعسكر الخارجي في دولة اذربيجان ، والذي استمر لمدة أسبوعين بمشاركة 14 لاعبا.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من: محمد إيهاب ، عبد الله جلال ، أحمد عادل ، محمد عاشور ، سليم محمد سليم ، أحمد جابر ، أحمد سعد ، مصطفي وحيد ، والرباعات ، سارة سمير ، نعمة سعيد ، سمر حبشي ، شيماء طلعت ، فاطمة محمود ، حليمة عبد العظيم.

وضم جهاز فني كلا من محمد موسي مدير فني ، محمد

Advertisements

حسني مدرب عام ، هاني شيخون إداري ومن المقرر أن يدخل المنتخب المصري في معسكر مغلق عقب وصولة، بالمركز الأولمبي بالمعادي، ذلك استعدادا لخوض بطولة افريقيا، التي تستضيفها الصالة المغطاة بإستاد القاهرة، في الفترة من 23-30 أبريل الجاري.

ومن جانبه أكد محمود محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال ، وعضو الاتحاد الدولي للعبة، انني متفائل جدا لمنتخبنا الوطني لرفع الأثقال خاصة بعد نجاح معسكر المنتخب في اذربيجان وكان هناك

متابعة مستمرة مني مع الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد موسي، الذي أكد انضباط جميع اللاعبين سواء في التدريبات والانتظام ،وان المعسكر كان ناجحآ بكل المقاييس وخير إعداد للبطولات الهامة المقبلة.

وأضاف "محجوب" ان حتي الآن ابلغنا رسميا 15منتخبا افريقيا للمشاركة في البطولة القارية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والدول التي أكدت حضورها دول شمال إفريقيا المغرب ، الجزائر ،تونس ،ليبيا،نيجيريا،أوغندا،جنوب افريقيا ،الكاميرون ،كينيا ،موريشيوس،غانا،ساحل العاج،السودان،إثيوبيا،بجانب الدولة المستضيفة مصر .

وأشار رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال وعضو الاتحاد الدولي للعبة ،ان الدعوة مفتوحه للجماهير المصرية لحضور فعاليات البطولة ومساندة ابطالنا العالميين والاولمبين ،ونعاهدهم علي تحقيق أحلامهم بالحصول علي العديد من الميداليات سواء في ،البطولة القارية ،وكذلك بطولة الأولمبياد طوكيو 2020.