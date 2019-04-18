اونلاين | يلا شوت 7sry مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم الخميس 18/04/2019 الدوري المصري.. الأهلي رابط on sport live

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مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم الخميس 18/04/2019 الدوري المصري

رابط بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز يلا شوت، حيث يستضيف النادي الأهلي المصري نظيره نادي بيراميدز " الأهرام" مساء يوم الخميس الموافق 18 ابريل 2019 وذلك ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري، وهذه المباراة كانت مؤجلة نظرا لمشاركة النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا ، يدخل النادي الأهلي طامح من أجل تحقيق أول ألقابه المحلية وهو الدوري ومطالب بأن يحقق ذلك اللقب من أجل إسعاد الجماهيرية التي افتقدت الثقة خلال الآونة السابقة بعد خروج الاهلي من دوري الأبطال بعد ان تعرض للخسارة امام نادي صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة خمس اهداف مقابل هدف مجموع المباراتين.

اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع، معنويات منخفضة لدى النادي الأهلي بعد أن ودع دوري الأبطال، ويريد أن يحقق الفوز على نادي بيراميدز المصري، وجدير أن النادي الأهلي خسر مباراة الذهاب امام نادي بيراميدز في الدور الأول في بداية الدوري ويريد أن يحقق الفوز وعدم تكرار سيناريو مباراة الدور الأول، لقاء سوف يكون حاسم للقب الدوري من قبل النادي الأهلي المصري، وسوف تشاهد مباراة الأهلي وبيراميدز غياب العديد من لاعبي نادي بيراميدز وأبرزهم عمر خريبين بعد أن طرد في مباراة الإتحاد السكندري في الدوري واللاعب كينو سوف يغيب هو الأخر لكن بداعي الإصابة وسوف يغيب أيضا اللاعب البيروفي كريستيان بينافينتي بداعي الإصابة كما وضح تركي آل الشيخ خلال منشور له على فيس بوك وفي الجانب المقابل النادي الأهلي الذي يغيب عنه أبرز اللاعبين سعد سمير الذي تعرض للرباط الصليبي في مباراة صن داونز واللاعب كريم نيدفيد وذلك لتعرضه لإصابة على مستوى غضروف الركبة واللاعب محمد هاني الذي سيغيب بسبب تراكم البطاقات الصفراء.