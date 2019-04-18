اونلاين | رابط Yalla shoot مشاهدة بث حي مباراة الاهلي وبيراميدز مباشرة.. بث مباشر الاهلي اليوم بدون تقطيع taktikkora live

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر اون لاين اليوم 18-04-2019 الدوري المصري، يلتقي فريق الأهلي لخوض مباراته أمام فريق بيراميدز ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، والتي سوف تقام على استاد السلام ويأمل فريق النادي الأهلي أن يحافظ على صدارة جدول الترتيب، بعد أن أنهى صراعه مع فريق نادي الزمالك بعد أن خسر الصدارة بعد الخسارة القاسية التي تلقاها أمام الإسماعيلي إلا أن الفرصة ما زالت أمام ثلاثة أندية لاحتلال صدارة الجدول من جديد ويخوض فريق الأهلي مباراته وهو في المركز الأول برصيد 58 نقطة، حصدها من خلال 25 مباراة بفارق نقطة واحدة فقط عن فريق الزمالك الذي ذاق مرارة الهزيمة خلال مباراته أمام المصري البورسعيدي في الجولة الماضية، فيما يحتل فريق بيراميدز المركز الثالث بعد أن تمكن من تحقيق الفوز خلال الأربعة مباريات الأخيرة ليصبح رصيده 57 مباراة جمعها من خلال 27 مباراة في الدوري المصري الممتاز.

الأهلي Vs الأهرام .

البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 25).

القنوات الناقلة : ON Sport 1 (أون سبورت) .

الملعب : استاد السلام .

المعلق : لم يحدد بعد .

موعد المباراة :

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في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

في تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت لبنان .