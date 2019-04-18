اونلاين | تابع الأهلي.. يوتيوب ON SPORTS HD مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز اليوم بث مباشر.. رابط مباراة الاهلي بث حي ahly tv

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الدوري يا AHLY مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم الخميس الأهلي - Al Ahly و بيراميدز - Pyramids FC
يترقب عشاق الكرة المصرية موقعة مثيرة بين الأهلي وضيفه بيراميدز، غدًا الخميس، والمؤجلة من الجولة الـ25 للدوري المصري الممتاز، في مواجهة مفتوحة لكل الاحتمالات يشعلها صراع الصدارة بين الفريقين.
مجانا الآن.. مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر | شاهد مباراة الاهلي وبيراميدز اليوم | بث مباشر ماتش الاهلي وبيراميدز
الدوري يا AHLY مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم الخميس الأهلي - Al Ahly و بيراميدز - Pyramids FC
الأهلي يتصدر الدوري المصري برصيد 58 نقطة، ويحتل بيراميدز المركز الثالث بفارق نقطة عن المارد الأحمر الذي لعب مباراتين أقل.
مجانا الآن.. مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر | شاهد مباراة الاهلي وبيراميدز اليوم | بث مباشر ماتش الاهلي وبيراميدز
الدوري يا AHLY مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم الخميس الأهلي - Al Ahly و بيراميدز - Pyramids FC
ويتصدر اللقاء الصراع اللاتيني الذي يجمع بين المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، والأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لبيراميدز، في صدام تكتيكي منتظر خارج الخطوط.
مجانا الآن.. مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر | شاهد مباراة الاهلي وبيراميدز اليوم | بث مباشر ماتش الاهلي وبيراميدز
الدوري يا AHLY مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم الخميس الأهلي - Al Ahly و بيراميدز - Pyramids FC
وكان الأهلي قد ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت الماضي بعد فوزه على صن داونز الجنوب إفريقي بهدفٍ لم يساهم في تأهله إلى نصف النهائي لخسارته في مباراة الذهاب بخماسية دون رد.