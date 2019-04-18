رياضة | أهداف مباراة - الأهلي 0 × 1 بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - الأهلي 0 × 1 بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
0
x
17:00
2
الزمالك
الأهلي
0
x
20:00
1
بيراميدز
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
النصر
5
x
19:45
0
الفتح
الاتحاد
2
x
19:45
0
الإتفاق
كأس زايد للأندية الأبطال
النجم الساحلي - تونس
2
x
15:50
1
الهلال - السعودية
الدوري الأوروبي 2018/2019
نابولي - إيطاليا
0
x
21:00
1
آرسنال - إنجلترا
فالنسيا - أسبانيا
1
x
21:00
0
فياريال - أسبانيا
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
1
x
21:00
0
بنفيكا - البرتغال
تشيلسي - إنجلترا
4
x
21:00
1
سلافيا براغ - التشيك