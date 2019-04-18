رياضة | يوفنتوس يخطط لضم مدافع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يخطط لضم مدافع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع المدافع الفرنسي رافائيل فاران لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة الكالتشيو ميركاتو، إن يوفنتوس يريد تدعيم خط الدفاع، وذلك بعد كبر سن بعض المدافعين في الفريق، وتأثرهم بكثرة الإصابات.

وأبلغ فاران مسئولي ريال مدريد بعدم رغبته في تجديد تعاقده مع الملكي، وأنه يرغب في خوض تجربة جديدة في مستقبله الكروي.

يذكر أن زين الدين زيدان يحاول إقناع فاران بعدم الرحيل في الصيف، خاصة وأن الفريق سيجلب لاعبين مميزين في جميع الخطوط بالميركاتو.