رياضة | بيراميدز يٌذيق الأهلي مرارة الهزيمة "رايح جاي" ويٌشعل الصراع على صدارة الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يٌذيق الأهلي مرارة الهزيمة "رايح جاي" ويٌشعل الصراع على صدارة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كتب: علي نبوي - تصوير: محمد الصادق

أشعل بيراميدز الصراع على صدارة الدوري الممتاز بعدما حقق الفوز على الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد بتروسبورت والمؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة.

ويٌدين بيراميدز بهذا الفوز الثمين إلى محترفه البرازيلي كينو والذي احرز هدف المباراة الوحيد والنقاط الثلاث في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول بتسديدة على رائعة سكنت شباك محمد الشناوي حارس الأهلي.

الشوط الأول

بداية المباراة كانت قوية من جانب الأهلي، ومرر وليد أزارو كرة بينية إلى صالح جمعة ضرب بها دفاع بيراميدز لكن تسديدته الضعيفة وصلت سهلة إلى أحمد الشناوي حارس الفريق الضيف.

وفي الدقيقة 12 مرر صالح جمعة كرة عرضية إلى جيرالدو دا كوستا لعبها "بالكعب" لكنها أحمد الشناوي أمسك الكرة ببراعة,

وفي الدقيقة 14 ومن تصويبة رائعة نجح البرازيلي كينو في إحراز الهدف الأول لبيراميدز بعدما باغت محمد الشناوي من خارج منطقة الجزاء واضعا فريقه في المقدمة مبكرا.

عقب الهدف الأول لبيراميدز مرر صالح جمعة كرة حريرية إلى وليد أزارو فشل المهاجم المغربي في استغلالها لتعديل النتيجة لتصل الكرة سهلة إلى أحمد الشناوي.

وأنقذ القائم الأيسر لمحمد الشناوي شباك الأهلي في الدقيقة 19 من استقبال الهدف الثاني بتسديدة قوية من ناصر منسي مهاجم بيراميدز بعدما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء سددها قوية لكن التوفيق لم يحالفه لتردت الكرة إلى كينو الذي سددها مرة أخرى لكنها مرت بقليل على مرمى الفريق الأحمر.

وفي الدقيقة 21 طالب وليد أزارو حكم اللقاء باحتساب ركلة جزاء لصالخ فريقه بعدما لمست الكرة يد نبيل عماد "دونجا" داخل منطقة الجزاء لكن الكرواتي بيبيك حكم اللقاء رفض الاستماع لصيحات أزارو.

ومع حلول الدقيقة 31 مرر حسين الشحات عرضية متقنة على رأس وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر وضعها برأسه باتجاه مرمى بيراميدز لكن أحمد الشناوي حولها إلى ركلة ركنية، ومهدرا فرصة إحراز هدف التعادل للمارد الأحمر.

وارتكب أحمد الشناوي خطأ قاتل في الدقيقة 33 بعدما فشل في الإمسكا بعرضية صالح جمعة لكن لاعبو الأهلي لم يتمكنوا من استغلال هذا الخطأ لتظل النتيجة على حالها.

وواصل صالح جمعة إمداد زملائه بالكرات الخطرة وكانت هذه المرة بعدما مرر الكرة إلى حسين الشحات الذي لعبها عرضية في الدقيقة 38 لكنها لم تجد من يضعها داخل الشباك.

وطلب حسام عاشور الخروج من المباراة بعدما شعر بألم في قدمه ليدفع مارتن لاسارتي بحمدي فتحي بديلا له في الدقيقة 42.

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وفي الدقيقة 45 مرر علي معلول كرة عرضية رائعة إلى الأنجولي جيرالدو أمام المرمى لكنه أهدر فرصة إدراك التعادل بغرابة شديدة.

واحتسب حكم اللقاء بيبيك 5 دقائق كوقت بدل من ضائع لكنه مر دون أي جديد على مستوى النتيجة لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف نظيف.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني واصل بحث الفريق الأحمر عن هدف التعادل لكن هجمات لاعبيه لم تشكل أي خطورة على مرمى الشناوي حارس بيراميدز حتى الدقيقة 54 بعدما لعب علي معلول ضربة حرة مباشرة من الناحية اليمني وصلت على رأس وليد أزارو الذي سددها فوق عارضة الضيوف.

ولجأ مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي إلى دكة بدلاء فريقه في الدقيقة 56 حيث دفع بجونيور أجاي بدلا من حسين الشحات، ليسدد عبد الله السعيد كرة قوية من ركلة حرة مباشرة أبعدها محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر إلى ركلة ركنية.

واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة لصالح بيراميدز في الدقيقة 58 سددها عبد الله السعيد لتصل إلى رأس ناصر منسي لكن حمدي فتحي أبعدها عن مرماه ومنقذا فريقه من فرصة خطيرة.

واستمر ضغط بيراميدز على مرمى الأهلي في الدقائق الماضية حيث لعب عبد الله السعيد كرة على رأس ناصر منسي مرة أخرى ليسددها قوية لكن محمد الشناوي تصدى لها ببراعة مع حلول الدقيقة 63.

وسنحت فرصة خطيرة للأهلي لإدراك التعادل بعدما هيأ عمر جابر الكرة لجيرالدو بالخطأ ليسددها اللاعب الأنجولي لكن أحمد الشناوي تصدى لها ببراعة ومنقذا شباكه من استقبال الهدف الأول في الدقيقة 67، ليجري بعدها رامون دياز المدير الفني لبيراميدز التغيير الأول لفريقه بإخراج المجتهد ناصر منسي والدفع بجون سيفونتيس بدلا منه لتنشيط الناحية الهجومية، ثم محمد فتحي بدلا من محمد فاروق، ليرد عليه لاسارتي بإشراك مروان محسن بدلا من صالح جمعة.

ونشبت مشاداة قوية بين وليد أزارو مهاجم الأهلي وعمرو الميداني مدافع بيراميدز لكن حكم اللقاء الكرواتي أشهر البطاقة الصفراء في وجه مروان محسن والمدافع السوري.

وسدد جيرالدو في الدقيقة 77 تسديدة ضعيفة مرت بسلام على القائم الأيمن لأحمد الشناوي في محاولة بائسة من جناح الأهلي لإدارك التعادل.

وفي الدقيقة 85 تلقى أزارو الكرة داخل منطقة الجزاء وبدلا من تصويبها باتجاه المرمى فضل التمرير إلى جيرالدو ليبعدها دفاع بيراميدز، ليجري بعدها رامون دياز تغييره الأخير بإخراج كينو وإشراك علي جبر لتأمين دفاعات فريقه.

وحرم حكم اللقاء الأهلي من احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 89 بعدما لمست الكرة يد عمرو الميداني لكن بيبيك أشهر البطاقة الصفراء في وجه عمرو السولية للاعتراض.

واحتسب حكم اللقاء 6 دقائق كوقت بدل ضائع لم تشهد أي جديد لينتهي اللقاء بفوز بيراميدز بهدف نظيف.

وبهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى 60 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب الصدارة، بينما توقف رصيد الأهلي عند 58 نقطة تراجع بهم للمركز الثالث.

١Osama Awaad