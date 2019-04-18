رياضة | الدوري السعودي - النصر يسحق الفتح بالخمسة.. والاتحاد يعبر الاتفاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدوري السعودي - النصر يسحق الفتح بالخمسة.. والاتحاد يعبر الاتفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي النصر فوزاً عريضاً على الفتح بخمسة أهداف دون مقابل مساء اليوم الخميس في المباراة التي جمعت بينهما في افتتاحية الجولة الـ28 من الدوري السعودي.

وجاءت خماسية النصر في شباك نادي الفتح عن طريق؛ عبدالرزاق حمدالله "هدفين" وأحمد موسى "هدفين" وجوليانوهدف وذلك خلال الدقائق التالية؛ "27، 38 و45 و55 و78".

وبهذا الفوز؛ يرفع نادي النصر رصيده إلى النقطة 64 في صدارة جدول ترتيب فرق بطولة لدوري السعودي للمحترفين بشكل مؤقت بينما الفتح بالمركز الثامن برصيد 35 نقطة.

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وفي مباراة أخرى؛ نجح نادي الاتحاد في الفوز على الاتفاق بهدفين نظيفين في غياب الظهير الأيسر حسين السيد للإيقاف وذلك بالجولة 28 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت ثنائية نادي الاتحاد في شباك الاتفاق عن طريق اللاعب عبدالعزيز البيشي بالدقيقتين "31 و38" من عمر الشوط الأول من اللقاء الذي جمعهما على ملعب الملك عبدالله الدولي.

وبهذا الفوز؛ رفع الاتحاد رصيده للنقطة 31 في المركز العاشر ويبتعد إلى منطقة الأمان بينما الاتفاق بالمركز التاسع وفي رصيده 33 نقطة.