رياضة | صفقة تبادلية كبري بين برشلونة ومانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية كبري بين برشلونة ومانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية بريطانية بأن برشلونة مستعدًا لخسارة نجمه البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا من أجل التعاقد مع الإنجليزي ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن برشلونة مستعد لتقديم 100 مليون إسترليني لضم راشفورد إلا أن اليونايتد يرفض التخلي عن نجمه.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى تألق راشفورد هذا الموسم مع اليونايتد خاصة عقب تولي أولي جونار سولسكاير مهمة تدريب الشياطين الحمر خلفا لجوزيه مورينيو.

Advertisements

وكشفت الصحيفة البريطانية بأن برشلونة يغري الشياطين الحمر بضم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا مقابل راشفورد.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن اليونايتد يسارع في الوقت الحالي لتأمين خدمات راشفورد كي يكون أساسياً في مشروع النادي تحت قيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير.

يذكر أن عقد راشفورد مع اليونايتد ينتهي في الموسم المقبل مع وجود بند يسمح للنادي الإنجليزي بالتجديد لموسم آخر.