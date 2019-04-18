رياضة | 8 نجوم مرشحين لمغادرة ريال مدريد.. تعرف عليهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 8 نجوم مرشحين لمغادرة ريال مدريد.. تعرف عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحيفة إسبانية الضوء عن اللاعبين الذين فقدوا بريقهم منذ عودة زين الدين زيدان وانتهى المطاف بهم على مقاعد بدلاء الفريق الملكي مرة أخرى.

وكان زين الدين زيدان عاد مرة أخرى لقيادة ريال مدريد بعد إقالة الأرجنتيني سانتياجو سولاري بسبب سوء وتراجع النتائج هذا الموسم وتوديع بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا بالإضافة للابتعاد بشكل كبير عن المنافسة على لقب الليجا.

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واستطلعت صحيفة آس الإسبانية عبر موقعها الرسمي رأي لمتابعيها للاستفسار منهم، عن من يجب أن يكون أكثر أهمية في الفريق تحت قيادة زيدان من بين 8 أسماء.

وكشفت الصحيفة الشهيرة عن أسماء 8 لاعبين فقدوا بريقهم داخل صفوف الفريق الملكي مع قدوم زين الدين زيدان وهم : تيبو كورتوا وخيسوس فاييخو وماركوس يورينتي وتوني كروس وداني سيبايوس وإبراهيم دياز وجاريث بيل وماريانو دياز.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه لا يزال هناك غموض حول قائمة الراحلين عن الملكي في الميركاتو الصيفي المقبل وسط تكهنات برحيل جاريث بيل من أجل سعي الريال للتعاقد مع إدين هازارد نجم تشيلسي.