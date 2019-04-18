رياضة | صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري المصري الممتاز الإسماعيلي 0 x

17:00 2 الزمالك الأهلي 0 x

20:00 1 بيراميدز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان النصر 5 x

19:45 0 الفتح الاتحاد 2 x

19:45 0 الإتفاق كأس زايد للأندية الأبطال النجم الساحلي - تونس Advertisements 2 x

15:50 1 الهلال - السعودية الدوري الأوروبي 2018/2019 نابولي - إيطاليا 0 x

21:00 1 آرسنال - إنجلترا فالنسيا - أسبانيا 1 x

21:00 0 فياريال - أسبانيا آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا 1 x

21:00 0 بنفيكا - البرتغال تشيلسي - إنجلترا 4 x

21:00 1 سلافيا براغ - التشيك

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