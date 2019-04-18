رياضة | بيراميدز يتقدم على الأهلي في الشوط الأول بهدف كينو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يتقدم على الأهلي في الشوط الأول بهدف كينو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم بيراميدز على الأهلي بهدف نظيف في الشوط الأول في المباراة المقامة على ستاد بتروسبورت والمؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

بداية المباراة كانت قوية من جانب الأهلي، ومرر وليد أزارو كرة بينية إلى صالح جمعة ضرب بها دفاع بيراميدز لكن تسديدته الضعيفة وصلت سهلة إلى أحمد الشناوي حارس الفريق الضيف.

وفي الدقيقة 12 مرر صالح جمعة كرة عرضية إلى جيرالدو دا كوستا لعبها "بالكعب" لكنها أحمد الشناوي أمسك الكرة ببراعة,

وفي الدقيقة 14 ومن تصويبة رائعة نجح البرازيلي كينو في إحراز الهدف الأول لبيراميدز بعدما باغت محمد الشناوي من خارج منطقة الجزاء واضعا فريقه في المقدمة مبكرا.

عقب الهدف الأول لبيراميدز مرر صالح جمعة كرة حريرية إلى وليد أزارو فشل المهاجم المغربي في استغلالها لتعديل النتيجة لتصل الكرة سهلة إلى أحمد الشناوي.

وأنقذ القائم الأيسر لمحمد الشناوي شباك الأهلي في الدقيقة 19 من استقبال الهدف الثاني بتسديدة قوية من ناصر منسي مهاجم بيراميدز بعدما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء سددها قوية لكن التوفيق لم يحالفه لتردت الكرة إلى كينو الذي سددها مرة أخرى لكنها مرت بقليل على مرمى الفريق الأحمر.

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وفي الدقيقة 21 طالب وليد أزارو حكم اللقاء باحتساب ركلة جزاء لصالخ فريقه بعدما لمست الكرة يد نبيل عماد "دونجا" داخل منطقة الجزاء لكن الكرواتي بيبيك حكم اللقاء رفض الاستماع لصيحات أزارو.

ومع حلول الدقيقة 31 مرر حسين الشحات عرضية متقنة على رأس وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر وضعها برأسه باتجاه مرمى بيراميدز لكن أحمد الشناوي حولها إلى ركلة ركنية، ومهدرا فرصة إحراز هدف التعادل للمارد الأحمر.

وارتكب أحمد الشناوي خطأ قاتل في الدقيقة 33 بعدما فشل في الإمسكا بعرضية صالح جمعة لكن لاعبو الأهلي لم يتمكنوا من استغلال هذا الخطأ لتظل النتيجة على حالها.

وواصل صالح جمعة إمداد زملائه بالكرات الخطرة وكانت هذه المرة بعدما مرر الكرة إلى حسين الشحات الذي لعبها عرضية في الدقيقة 38 لكنها لم تجد من يضعها داخل الشباك.

وطلب حسام عاشور الخروج من المباراة بعدما شعر بألم في قدمه ليدفع مارتن لاسارتي بحمدي فتحي بديلا له في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 45 مرر علي معلول كرة عرضية رائعة إلى الأنجولي جيرالدو أمام المرمى لكنه أهدر فرصة إدراك التعادل بغرابة شديدة.

واحتسب حكم اللقاء بيبيك 5 دقائق كوقت بدل من ضائع لكنه مر دون أي جديد على مستوى النتيجة لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف نظيف.